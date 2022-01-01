Свои еврейские корни необходимо подтвердить на консульском собеседовании. Какие же документы могут Вам понадобиться? Это государственные бумаги, в которых напрямую указана национальность предка, а также документы, подтверждающие Вашу связь с ним. Начиная от паспортов и свидетельств о рождении, заканчивая военными и партийными билетами, дипломами, свидетельствами о браке и многими другими документами.Далеко не всегда претендент на гражданство имеет хоть что-нибудь из документов на руках и далеко не всегда претендент может самостоятельно собрать все необходимое и пройти консульскую проверку с первого раза.Специалисты центра AMINUT помогут Вам собрать все необходимые бумаги для прохождения консульского интервью гарантированно с первого раза. При необходимости, Вы сможете заказать услугу поиска в архивах не только своей родины, но и за рубежом.