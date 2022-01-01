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Гражданства Израиля
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Центр сопровождения
гражданства Израиля AMINUT

Самые качественные услуги по вашему сопровождению до получения Израильского Паспорта (Даркон и Лессе Пасе) для граждан стран постсоветского пространства.
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В связи с повысившимся количеством обращений график работы центра расширен!
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Ускоренное получение паспорта в Израиле за 7 дней для граждан стран СНГ

Тарифы на получение гражданства Израиля от $2000 за человека и $2500 за семью.
Базовый комплекс для одного человека
  1. Сопровождение до получения Теудат - Зеут (Израильское удостоверение личности)
  2. Сопровождение до получения интернационального Израильского водительского удостоверения.
  3. Сопровождение до получения паспорта (Даркон на 1 год или Лессе-Пассе на 5 лет)
$2000
ДЛя семьи до 4-х человек
Для всех членов семьи
$2500
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Переезд молодого специалиста
Получить израильский паспорт как можно быстрее c полным консультационным сопровождением.
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Получение гражданства Израиля в 2022-2023 г.
Центр Сопровождения Гражданства Израиля AMINUT.
AMINUT – значит доверие на иврите. И для нас — это главное в отношениях между людьми. Доверительное отношение и соответствие между обещаниями и действиями. Эти принципы являются фундаментом и основанием работы нашего центра. С установками на доверие мы собираем нашу команду для того, чтобы иметь возможность сопровождать Вас в таком интересном приключении, как получение гражданства Израиля.
Мы поможем Вам получить израильский паспорт и стать частью этого удивительного народа, познакомиться с этой по-настоящему уникальной культурой, которая поделится с Вами всеми её благами: зрелой демократией, отличными условиями жизни, первоклассной медициной, возможностями для бизнеса и путешествий, социальными преимуществами и многим другим для новых репатриантов.

Так что, если Вы заинтересованы в получении израильского гражданства в 2022-2023 году – то смело планируйте консультацию с нашими специалистами по гражданству и начинайте свой путь вместе с нами!
Cпособы получения гражданства Израиля
Существуют различные способы получения гражданства Израиля такие как: получения гражданства по еврейским корням, гражданство по браку и для вдов и вдовцов евреев, гражданство по Гиюру. Наш центр помогает людям с еврейскими корнями, а также их супругам, детям и внукам, вдовам и вдовцам получить Гражданство Израиля. Даже если Ваша прабабушка, но только по материнской линии, была еврейкой, и вы можете это подтвердить документально, то мы непременно Вам поможем.

Наши специалисты ответят на такие вопросы как:
Какие нужны документы для получения гражданства Израиля?
Израиль очень трепетно подходит вопросу о том, кого делать своим гражданином, а кому отказать. Очень тщательно изучается вопрос с корнями и родством потому, что для Израиля очень важно, чтобы у репатрианта были прямые еврейские предки. Эта важность обусловлена глубоки истоками израильской государственности, происходящими из ценностей иудаизма. Евреем считается человек по матери еврейке.
Свои еврейские корни необходимо подтвердить на консульском собеседовании. Какие же документы могут Вам понадобиться? Это государственные бумаги, в которых напрямую указана национальность предка, а также документы, подтверждающие Вашу связь с ним. Начиная от паспортов и свидетельств о рождении, заканчивая военными и партийными билетами, дипломами, свидетельствами о браке и многими другими документами.

Далеко не всегда претендент на гражданство имеет хоть что-нибудь из документов на руках и далеко не всегда претендент может самостоятельно собрать все необходимое и пройти консульскую проверку с первого раза.

Специалисты центра AMINUT помогут Вам собрать все необходимые бумаги для прохождения консульского интервью гарантированно с первого раза. При необходимости, Вы сможете заказать услугу поиска в архивах не только своей родины, но и за рубежом.

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Порядок получения израильского гражданства.
Условно порядок получения гражданства Израиля можно разделить на несколько больших этапов.

  1. Подготовка документов для консульской проверки. На этом этапе проверяются документы на соответствие Закону о Возвращении. Осуществляется поиск недостающих. Подготавливается пакет документов для консула.
  2. Собеседование у консула. Это самый серьезный этап репатриации, на котором консул проверит все данные, подготовленные Вами, и задаст много серьезных и каверзных вопросов, чтобы узнать Ваши мотивы, цели получения Израильского паспорта.
3. Посещение МВД Израиля и других государственных инстанций. Открытие банковского счета, заведение больничной кассы, получение социальных льгот и корзины абсорбции и другие активности.

Далеко не всем удается получить гражданство Израиля с первого раза самостоятельно, но специалисты Центра AMINUT гарантируют, что с нами Ваши шансы приблизятся к 100%!

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